Canadá e Cuba vão decidir o pré-olímpico de vôlei feminino

A seleção do Canadá surpreendeu no Torneio Pré-olímpico feminino de vôlei, em Monterrey (México), vencendo a República Dominicana por 3 sets a 0 (25-24, 25-27, 25-19) e se classificando para disputar a final, neste sábado, contra Cuba. O título vale uma vaga nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. República Dominicana e Porto Rico disputarão o terceiro lugar. Na disputa do quinto lugar, o México derrotou Trinidad e Tobago por 3 a 0 (25-5, 25-23 e 25-13). O Brasil já está classificado para os Jogos Olímpicos, ao lado de China, Estados Unidos e Itália.