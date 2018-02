Canadá e Porto Rico avançam no Pré-Olímpico de vôlei

A seleção de Porto Rico venceu o México por 3 sets a 0 (25/19, 25/23 e 25/22), resultado que garantiu a equipe nas semifinais do torneio Pré-Olímpico de vôlei feminino. Nesta sexta-feira, as porto-riquenhas pegarão Cuba. A outra vaga na final será decidida entre República Dominicana e Canadá. As canadenses venceram Trinidad e Tobago também por 3 a 0 (25/12, 25/13 e 25/14). Só o vencedor do torneio conquista a vaga nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008. O Brasil já está classificado, ao lado de China, Itália e Estados Unidos.