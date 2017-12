Capitão da França aposta que Brasil será bi no vôlei O atacante francês Stephane Antiga disse nesta sexta-feira que o Brasil deve conquistar o bicampeonato mundial de vôlei, porque está um degrau acima das demais seleções. "Itália, Bulgária, França e Sérvia e Montenegro estão mais ou menos no mesmo nível, mas o Brasil está acima de todos", disse o capitão da única equipe a derrotar a seleção de Bernardinho no Mundial do Japão. Antiga lamentou a derrota para a Alemanha na primeira fase - que, somada à derrota para a Bulgária, na etapa seguinte, derrubou a equipe nas semifinais. "Naquela partida estivemos muito mal e não conseguimos nos recuperar. Nosso objetivo era lutar por medalhas, mas estaremos satisfeitos se terminarmos com o quinto lugar", disse o jogador. A França despediu-se da segunda fase com uma vitória por 3 a 2 sobre a Itália, que lhe garantiu a chance de enfrentar o Japão nas semifinais pelo quinto lugar - os italianos encaram a Rússia. Neste ano, foi a quinta vitória francesa em seis confrontos, depois de cinco jogos pela Liga Mundial. Houve muito bate-boca em quadra. "Acho que eles estão chateados com a gente por causa de tantas derrotas", provocou Antiga. O confronto pode se repetir domingo, se as duas seleções vencerem - ou perderem - seus jogos.