CBV anuncia etapa brasileira da Liga das Nações na Arena Goiânia

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou nesta segunda-feira que a etapa brasileira da nova Liga das Nações, que vai substituir a Liga Mundial, será disputada em Goiânia. As partidas serão disputadas na Goiânia Arena nos dias 1, 2 e 3 de junho. Nestes duelos, a seleção brasileira masculina de vôlei enfrentará Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos.

A Liga das Nações será disputada pela primeira vez neste ano, em substituição à Liga Mundial, da qual o Brasil é o maior vencedores, com nove títulos. A nova competição terá também novo formato, com 16 seleções na disputa, sendo que 12 delas serão participantes fixos, incluindo a seleção brasileira, nos eventos masculino e feminino.

Durante um período de cinco semanas, as seleções vão ser divididas em quatro grupos de quatro times, se enfrentando dentro das chaves. Ao término do período, com 15 jogos disputados por cada equipe, as cinco melhores, além da anfitriã França, vão se classificar para a fase final, que será realizada na cidade francesa de Lille.

"É um novo formato, uma competição mais longa e mais intensa. Serão cinco etapas, em semanas seguidas, então todo cuidado é pouco. Primeiro jogaremos na Sérvia e logo depois viremos aqui para Goiânia. O ginásio é muito bom e amplo. Contamos com o apoio do público, e isto é um diferencial no voleibol, e esperamos casa cheia", comentou o técnico da seleção masculina, Renan Dal Zotto, no evento de confirmação da etapa.

A cerimônia também contou com a participação do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB). "Sou amante do voleibol, sou torcedor da seleção. Será uma grande alegria recebê-los aqui. Temos nossa arena que está reformada. Vamos inaugurar mais um ginásio no interior. Todas as nossas arenas estão à disposição das seleções brasileiras", declarou.

Maior campeão da Liga Mundial, o Brasil iniciará sua trajetória na nova Liga das Nações no dia 25 de maio, na Sérvia. No mesmo grupo estão Alemanha e a Itália, com disputas até o dia 27 do mesmo mês.