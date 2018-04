CBV apresenta a nova Superliga de Vôlei

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) promoveu nesta terça-feira, em São Paulo, o lançamento oficial da edição 2007/08 da Superliga, o principal torneio do País. A novidade é a mudança no formato da competição, que começará em dezembro - o masculino será já a partir do próximo sábado, enquanto o feminino inicia apenas no dia 7. Ao todo, 25 times irão disputar a competição - 15 no masculino e 10 no feminino. Na fase de classificação, as equipes formarão dois grupos e haverá quatro etapas, que, pela ordem, são: jogos dentro da chave, jogos fora da chave, jogos fora da chave com mando invertido e jogos dentro da chave com mando invertido. Depois disso, as oito melhores equipes da fase de classificação, tanto no masculino quanto no feminino, passam para as quartas-de-final. Aí, começam os confrontos eliminatórios, em melhor-de-três jogos, que prosseguem até a definição do campeão - na final, no entanto, será uma única partida. Um dos destaques dentro da quadra será o ponteiro Nalbert, que irá defender o Telemig Celular/Minas (MG), dono do título da última edição da Superliga. "Depois da minha cirurgia no ombro, a previsão de volta às quadras é em fevereiro. Terei oportunidade de jogar uma boa parte do campeonato. Nosso time é o atual campeão e, mais uma vez, um dos favoritos", disse o jogador, que já foi campeão mundial e olímpico com a seleção brasileira. Na Superliga Feminina, a equipe a ser batida é o Rexona-Ades (RJ), que ficou com o título nas duas últimas edições do torneio. "Este ano vai ser diferente. O sistema de disputa é novo, teremos algumas finais na fase classificatória e apenas um jogo decisivo na grande final. Além disso, ainda entraram duas novas equipes. Todos estão gostando destas novidades", afirmou a meio-de-rede Fabiana, que joga no time carioca e também na seleção brasileira. Superliga Feminina de Vôlei: Rexona-Ades (RJ) Finasa/Osasco (SP) São Caetano/Detur (SP) Vôlei Futuro (SP) Pinheiros/Blausiegel (SP) E.C. Banespa (SP) Mackenzie Cia do Terno (MG) Fiat/Minas (MG) Sport/Maurício de Nassau (PE) Brasiltelecom (SC) Superliga Masculina de Vôlei: Santander/S.Bernardo (SP) Shopping Abc/Santo André (SP) São Caetano/Tamoyo (SP) Vôlei Futuro (SP) Universo/Uptime/Olympico (MG) Sada Betim (MG) Telemig Celular/Minas (MG) Tigre/Unisul/Joinville (SC) Cimed (SC) Bento Vôlei (RS) Ulbra/Suzano/Uptime (RS) Fátima/Ucs/Multisul (RS) Álvares Vitória (ES) Uniamérica-Foz do Iguaçu (PR) Purity/Cesumar (PR)