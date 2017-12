CBV define datas das semifinais A Confederação Brasileira de Vôlei divulgou nesta quarta-feira as datas das semifinais da competição feminina, que serão decididas entre BCN/Osasco e Rexona e MRV/Minas e ACF/Campos. Antes disso, apenas para cumprir tabela, será realizada a final do returno entre MRV e BCN, sábado, às 16h, com transmissão da Bandeirantes. A primeira rodada das semifinais será no dia 30, entre Rexona e BCN/Osasco, às 16h, em Curitiba. As finais estão previstas para os dias 13, 20 e 27 de abril. Na competição masculina, o Ecus/Suzano derrotou a Unisul por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/19 e 25/19, terça-feira. Na outra partida do dia, o Banespa passou pelo Palmeiras/Guarulhos por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/23 e 25/19. Cacá Bizocchi, técnico do time palmeirense, afirmou: ?Foi horrível. Um dos piores jogos de nosso grupo na competição. E exatamente quando não podíamos ter perdido. O passe, que geralmente funciona bem em nosso time, não funcionou. Não conseguimos nem tentar esboçar uma reação.?