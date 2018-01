CBV define sedes da Liga Mundial A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, as cinco cidades que vão sediar os jogos da 13ª edição da Liga Mundial de Vôlei. Com o respaldo da Federação Internacional de Volleyball (FIVB), as entidades definiram que Brasília, Goiânia e João Pessoa, na fase classificatória, serão as sedes das partidas contra Argentina, Polônia e Portugal, respectivamente. Recife e Belo Horizonte vão sediar as quartas-de-final do torneio, enquanto as semifinais e final, acontecem no ginásio do Mineirinho, na capital mineira. O presidente da CBV, Ary Graça, comemorou o lançamento da competição ao lado do técnico Bernardinho e demonstrou muita empolgação pelo fato de o Brasil sediar a disputa. ?Será o evento esportivo mais importante do ano no País?, garantiu. ?Fizemos grandes esforços junto à FIVB. Competimos contra países como a Itália, Grécia e China?. Vale lembrar que o Brasil, por ser país-sede, já está automaticamente classificado para a fase final. Contudo, Bernardinho não quer que isso diminua a responsabilidade do time. ?Vamos jogar sempre com o objetivo de conquistar mais um título?, comentou o treinador. Agenda - A Argentina mais uma vez estará no caminho do Brasil. Durante a fase classificatória, brasileiros e argentinos se enfrentarão duas vezes, em Brasília, nos dias 29 e 30 de junho. O próximo adversário será Portugal nos dias 5 e 7 de julho, e em seguida pega a Polônia, nos dias 13 e 14 do mesmo mês, na cidade de Goiânia. Ainda no mês de julho, a seleção brasileira volta a jogar contra Portugal, nos dias 19 e 20, e contra a Polônia, nos dias 26 e 28. Depois volta a encontrar os argentinos, nos dias 2 e 4 de agosto, em Buenos Aires.