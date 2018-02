CBV divulga calendário do circuito nacional de vôlei de praia

Como esperado, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou, nesta sexta-feira, o calendário do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2008. Assim como na edição anterior, a atual conta com 16 etapas. A primeira etapa acontece no dia 14 de fevereiro, na Praia de Atlântida, em Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul., enquanto a segunda será em Florianópolis, entre os dias 21 e 24 de fevereiro. Já em maio, as etapas brasileiras são "challengers", já que começa o Circuito Mundial de vôlei de praia e, assim, as principais duplas deixam o circuito nacional. Tais etapas, que servem para novas duplas se destacarem, acontecem em São Luís (MA), Teresina (PI), Palmas (TO) e Aracaju (SE). Confira o calendário completo: Praia de Atlântida (RS), de 14 a 17 de fevereiro Florianópolis (SC), de 21 a 24 de fevereiro Foz do Iguaçu (PR), de 6 a 9 de março Juiz de Fora (MG), de 13 a 16 de março Campo Grande (MS), de 3 a 6 de abril Cuiabá (MT), de 17 a 20 de abril São Luís (MA), de 15 a 18 de maio Teresina (PI), de 19 a 22 de junho Palmas (TO), de 10 a 13 de julho Aracaju (SE), de 28 a 31 de agosto Vila Velha (ES), de 25 a 28 de setembro Salvador (BA), de 16 a 19 de outubro Maceió (AL), de 23 a 26 de outubro Recife (PE), de 13 a 16 de novembro Fortaleza (CE), de 4 a 7 de dezembro João Pessoa (PB), de 11 a 14 de dezembro