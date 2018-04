CBV divulga punições na Superliga A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou, nesta quinta-feira, o nome de cinco atletas e um técnico punidos ? por ?questões disciplinares? ? em jogos do Grand Prix e da Superliga. Ari Rabello, treinador do Blue Life/Pinheiros, foi suspenso por dez dias. Renato, do Lupo/Náutico, terá de cumprir suspensão por dois jogos. Rabelo (Lupo/Náutico), Weber (Unisul), Índio e Juliano (ambos da Intelbras/São José) ficam fora de uma partida.