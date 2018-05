CBV diz que não reconhece Associação dos Clubes de Vôlei

SÃO PAULO - Mesmo com a reputação de sua diretoria em xeque, a CBV resolveu falar grosso e afirmou, em nota, que não reconhece a Associação de Clubes de Vôlei (ACV), criada neste mês. O presidente da CBV, Walter Pitombo Larangeiras, o Toroca, que assumiu após a renúncia de Ary Graça, disse que soube da criação da ACV pela imprensa, desconhecendo, assim, seu estatuto e objetivos.

"Desta maneira não é possível saber se os interesses da entidade estão alinhados aos objetivos do voleibol brasileiro. Para que qualquer associação seja reconhecida pela CBV, entidade máxima do voleibol brasileiro, reconhecida pela Federação Internacional de Voleibol e pelo Comitê Olímpico Internacional, a mesma deve ter suas ações em consonância com o Planejamento Estratégico do Voleibol brasileiro, elaborado pela CBV", diz Toroca.

Presidente licenciado do Volta Redonda, Rogério Loureiro explica quais são as funções atribuídas à ACV. "“A criação da Associação de Clubes de Vôlei é uma reivindicação antiga e justa dos times de vôlei da Superliga que pretendem uma maior transparência na gestão do vôlei brasileiro, além de uma participação mais ativa em contratos e regulamentos das competições de que participam".

Vittorio Medioli, vice-presidente da ACV e dono do Sada Cruzeiro, disse, em entrevista ao Estado, que o objetivo da ACV é criar melhores condições para os clubes. "Queremos engrandecer nossa modalidade. Uma equipe que não se classifica para os playoffs da Superliga fica em atividade de novembro a fevereiro, mais ou menos. Para o vôlei profissional esse calendário é um desastre. Vamos sentar com a rede de TV (Rede Globo) e negociar. Nossa ideia não é confrontar ninguém".