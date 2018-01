CBV investe em CT no Rio de Janeiro Com um investimento total de R$ 3,6 milhões, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) espera concluir até abril de 2002 as obras do Centro de Treinamento de Vôlei, em Saquarema, região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Além de preparar todas as seleções brasileiras, o local de 105 mil m² vai servir de celeiro para a revelação de novos talentos. Seis ginásios, com três quadras cada um; hotel com 30 apartamentos; restaurante para 200 pessoas; além de salas de musculação e fisioterapia serão construídos no local. Presente à cerimônia de lançamento promovida pela CBV, o presidente da Federação Internacional de Vôlei, Rubén Acosta, afirmou que em 2010 o Brasil tem grandes chances de ser a sede do Mundial de Vôlei Masculino. Ele lembrou que, já no próximo ano, o País será a sede das finais da Liga de Vôlei Masculino.