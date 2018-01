CBV muda de novo data da final feminina da Superliga A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou mais uma mudança de data de um jogo do playoff final da Superliga Feminina. A quarta partida entre Finasa/Osasco e Rexona-Ades, prevista para acontecer na quarta, passou para quinta-feira, às 21 horas (com transmissão do SporTV), em Barueri (SP). Esta é a segunda vez que um jogo dessa série final da Superliga muda de data. Antes disso, o terceiro confronto foi adiado por causa de goteiras no Ginásio Caio Martins, em Niterói (RJ). Depois da vitória no último sábado, em Niterói, o Rexona-Ades lidera o playoff final com vantagem de 2 a 1 e pode ser campeão se vencer na quinta-feira. Já o Finasa/Osasco tenta levar a decisão para o quinto e último jogo.