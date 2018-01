CBV muda local da final de quinta Em função de vários e-mails e telefonemas de torcedores gaúchos, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) mudou o local da quarta partida da decisão masculina da Superliga, entre Ulbra e Telemig/Minas. O confronto será quinta-feira, às 20h30 (com SporTV), no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. A capacidade deste ginásio é bem maior que a do Tesourinha (5 mil), também em Porto Alegre. Se o Minas vencer, conquista o bicampeonato e o quinto título nacional da história do clube. Em caso de empate por 2 jogos a 2, a quinta e última partida da série será em Belo Horizonte, no Mineirinho. Oito mil ingressos estarão à venda e o restante será doado para estudantes da Ulbra.