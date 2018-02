CBV não se mete na briga de Bernardinho e Zé Roberto Ary da Graça, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), esteve nesta terça-feira em São Paulo para divulgar uma nova tecnologia na bola, que ?se acusaria? como ?dentro? ou ?fora? da quadra. Mas, inevitavelmente, acabou questionado sobre a crise entre Bernardo Rezende e José Roberto Guimarães, técnicos das seleções brasileiras masculina e feminina. E, ao falar do assunto, foi rápido: ?Não vou me meter nessa briga.? Zé Roberto, no comando do time feminino desde 2003, e Bernardinho, técnico da equipe masculina desde 2001, passaram a não se entender depois dos Jogos Olímpicos de Atenas/2004. ?Os dois são campeões e têm idéias particulares. Eu não vou interferir. É uma coisa muito pequena e esse assunto já acabou. Meu papel é cobrar resultados dos dois nas competições. Enquanto isso estiver acontecendo, não tenho motivos para me meter?, disse o presidente da CBV. No início do ano, entrevista de Zé Roberto foi o estopim para a ?guerra? se tornar pública. O treinador, campeão olímpico com a seleção masculina em Barcelona/92, disse que ?técnicos-maridos? atrapalhavam o desenvolvimento do grupo feminino que esteve nos Jogos de Atenas. Bernardinho não rebateu, mas Fernanda Venturini, sua esposa e que era a levantadora titular da seleção na última Olimpíada, prometeu revelações sobre Zé Roberto, assim que decidisse parar de jogar. Ary da Graça garante que não tomou partido de nenhum dos dois técnicos. ?O desentendimento é entre pessoas físicas. Eu não sei o que aconteceu. O que interessa é que os dois são técnicos campeões olímpicos?, ressaltou o presidente. ?Foi algo pessoal, mas eu tenho certeza de que a reconciliação está muito próxima. Foi muito pequeno para se levar adiante.?