CBV realiza palestra sobre o esporte A Condeferação Brasileira de Vôlei está promovendo um seminário para discutir o futuro e o presente do esporte no Brasil. O evento, que começou nesta segunda-feira e continua na terça e quarta-feira, terá presença dos 27 presidentes das federações estaduais no Hotel Carlton Rio Atlântica, em Copacabana. Em Belo Horizonte, o Vasco, líder da Superliga Feminina, enfrenta o MRV/Minas às 20h30, no Estádio Pio XII. Outros jogos: Força Olímpica x Rexona, Pinheiros x São Caetano, Macaé x Osasco e Flamengo x Tênis.