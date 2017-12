China e Rússia entram no caminho do Brasil no Mundial China e Rússia ratificaram o favoritismo, venceram seus jogos nesta sexta-feira e se classificaram para a segunda fase do Mundial Feminino de Vôlei. A China não teve nenhuma dificuldade para superar o México, saco de pancadas do grupo, por 3 a 0 (25/20, 25/10 e 25/12), enquanto a Rússia marcou 3 a 1 na Alemanha (25/22, 25/21, 17/25 e 25/23). As duas equipes dividem a liderança do Grupo B, que vai cruzar com o Brasil na segunda fase, na qual apenas duas seleções chegarão às semifinais. Elas se enfrentam, decidindo o primeiro lugar da chave, neste sábado, às 2 horas (de Brasília), mesmo horário em que o Brasil joga contra os Estados Unidos. No outro jogo da chave nesta sexta-feira, o Azerbaijão alcançou sua segunda vitória, ao bater a República Dominicana por 3 a 1 (21/25, 25/21, 25/21 e 25/14). No Grupo D, a Sérvia se classificou e manteve a invencibilidade do Mundial com a vitória de virada sobre o Peru por 3 a 2 (23/25, 21/25, 25/20, 25/16 e 25/23). A equipe lidera isoladamente o grupo, seguida por Cuba e Itália, que venceram com facilidade nesta sexta: Cuba fez 3 a 0 no Egito (25/9, 25/9 e 25/15), enquanto a Itália marcou 3 a 0 na Turquia (25/23, 25/17 e 25/14). Polônia e Taiwan também asseguraram vaga na próxima fase, com a terceira vitória consecutiva. O time europeu, que lidera a chave graças ao point average, bateu a Costa Rica por 3 a 1 (25/17, 20/25, 25/11 e 25/14), enquanto Taiwan levou mais de duas horas para derrotar a Coréia do Sul por 3 a 2 (26/24, 16/25, 29/27, 24/26 e 15/10). O Japão assumiu o terceiro lugar ao derrotar o Quênia por 3 a 0 (25/15, 25/17 e 25/10).