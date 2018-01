China elimina Brasil por 3 sets a 2 Não adiantou raiva. A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu por 3 sets a 2 para a China (25/19, 21/25, 23/25, 25/15 e 15/9), nesta quarta-feira e foi eliminada do Mundial da Alemanha. Mesmo com suspeitas de armação de resultados, as chinesas provaram que estão entre as favoritas para o título e enfrentarão a Itália na semifinal. O Brasil tem de se contentar em jogar contra a Coréia do Sul, nesta quinta-feira, às 15h30 (horário de Brasília), em Stuttart, disputando o quinto lugar. O ataque chinês fez a diferença no primeiro set, quando as orientais conquistaram 15 pontos no fundamento. Ao contrário, o Brasil desperdiçou várias jogadas ofensivas e sem dificuldade, a China fechou a primeira parcial em 21 minutos. A seleção voltou melhor e abriu vantagem no segundo set. Aproveitando bem os contra-ataques, fechou a parcial em 24 minutos. O Brasil foi superior no terceiro set, o mais emocionante da partida. A equipe do técnico Marco Aurélio Motta esteve dois pontos em desvantagem, mas buscou a virada e mesmo com a reação chinesa, fez 2 a 1 na partida, em 28 minutos. No quarto set, o domínio foi da China, que teve no bloqueio o ponto forte. A vantagem das orientais se manteve até o final do set, definido em 22 minutos. A China foi melhor no tie-break, abrindo vantagem no marcador. O Brasil esboçou reação, mas as orientais administraram o placar e fecharam a parcial em 12 minutos e a partida em 3 sets a 2. Depois do jogo, o técnico Marco Aurélio Motta voltou a criticar a atitude da China, que perdeu para Grécia e Coréia, facilitando a chegada às semifinais. ?Os chineses não sabem o que é fair-play. A Holanda foi a maior prejudicada, pois foi eliminada pela armação das chinesas. Espero que não se repita o que aconteceu neste Mundial.? Nos outros jogos desta quarta-feira, a Itália derrotou a Coréia do Sul por 3 sets a 0, mesmo placar da vitória da Rússia sobre a Bulgária. Os Estados Unidos confirmaram o favoritismo e venceram Cuba também por 3 sets a 0. Na disputa do quinto ao oitavo lugar, nesta quinta-feira, o Brasil enfrenta a Coréia do Sul e a Bulgária joga contra Cuba. As semifinais serão nesta sexta-feira, entre China x Itália e Rússia x Estados Unidos. Confira os resultados das quartas-de-final: Itália 3 x Coréia do Sul Rússia 3 x 0 Bulgária Estados Unidos 3 x 0 Cuba China 3 x 2 Brasil