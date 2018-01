Chuva no Rio adia 3.º jogo da final da Superliga feminina As fortes chuvas que caíram no Rio de Janeiro, no início desta semana, provocaram o adiamento do terceiro jogo da final da Superliga feminina de vôlei entre Rexona-Ades (RJ) e Finasa/Osasco (SP). Inicialmente marcado para esta quarta-feira, a decisão foi alterada para o próximo sábado, às 15h. O confronto, em melhor-de-cinco, está empatado em 1 a 1. Por causa do mau tempo no Rio de Janeiro, goteiras alagaram a quadra do ginásio Caio Martins, em Niterói. Após ouvir o diagnóstico de diversas empresas especializadas para encontrar uma solução paliativa, nenhuma delas garantiu sanar a questão antes do início da partida. Todas solicitaram mais de dois dias para tentar deixar a quadra em condições de jogo. ?O telhado do ginásio do Caio Martins está em péssimas condições. Quando esgotamos todas as possibilidades de resolução imediata do problema, decidimos adiar a partida para o próximo sábado, para a segurança de todos?, disse Renato D?Avila, gerente da CBV, acrescentando que os dois times tiveram seus treinos, no local do jogo, adiados. Após a partida de sábado, o Finasa/Osasco receberá o Rexona-Ades no quarto jogo da série, no dia 27, em Barueri.