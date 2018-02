Cimed acaba com a invencibilidade do Minas na Superliga Caiu a invencibilidade do Telemig Celular Minas na Superliga masculina de vôlei. Depois de 26 vitórias consecutivas, a equipe de Belo Horizonte perdeu por 3 sets a 0 para o Cimed, de Florianópolis, com parciais de 25/21, 25/20 e 25/22. Com o resultado, o time catarinense tomou do rival a liderança do campeonato: ambos chegaram aos 53 pontos (26 vitórias e uma derrota), mas o Cimed leva vantagem no set average (divisão dos sets ganhos pelos sets perdidos). Em outros jogos disputados nesta quinta, o Shop. ABC/Santo André venceu o Barão/Blumenau por 3 a 0, o Vôlei Futuro perdeu por 3 a 0 para o Fátima/UCS, o Lupo Náutico caiu por 3 a 0 diante do Bento Vôlei, e o Ingá/Alvares foi derrotado pelo Ulbra/Uptime por 3 a 1.