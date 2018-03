Cimed anuncia renovação de contrato de Bruno Rezende

Depois de renovar o contrato com quase todo o time campeão da última Superliga, o Cimed anunciou nesta segunda-feira a permanência do levantador Bruno Rezende, que deve ser reserva da seleção brasileira na Olimpíada de Pequim e foi o melhor jogador da posição nas últimas três temporadas da competição nacional. "Estou muito contente com os resultados dos últimos anos e pela chance de continuar no Cimed", afirmou o levantador, filho do técnico da seleção masculina, Bernardinho, e da ex-jogadora da seleção feminina Vera Mossa. Ele se diz grato à equipe catarinense, por ter apostado nele no início da carreira, e disposto a retribuir esse apoio. "Enquanto estiver no vôlei nacional vou fazer de tudo para defender as cores do Cimed e de Florianópolis." Bruno se diz satisfeito com o trabalho realizado em três anos de clube: são dois títulos da Superliga e um vice-campeonato, e 17 decisões e 18 torneios disputados. "Estamos no caminho certo, com uma base bastante sólida", afirmou o jogador, que está em Saquarema treinando com a seleção, na preparação para a disputa da Liga Mundial - a estréia será no dia 14 de junho, contra a Sérvia, em São Paulo. A permanência dele é mais um capítulo no esforço dos clubes de valorizar o vôlei nacional, que ganhou a "ajuda" da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), que aprovou resolução para limitar o número de estrangeiros em clube. A próxima Superliga deve ter vários atletas que atuarão em Pequim.