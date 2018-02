Cimed bate Ingá e mantém 2.º lugar na Superliga masculina Mesmo atuando fora de casa, a equipe do Cimed não teve dificuldades para superar o Ingá/Álvares por 3 sets a 0, com parciais de 23/25, 17/25 e 20/25, no Ginásio Álvares Cabral, em Vitória, pela Superliga masculina de vôlei. Com o triunfo na 11.ª rodada do returno, a equipe dirigida pelo treinador Renan Dal Zotto segue na segunda colocação com 47 pontos, um atrás do líder Telemig Celular/Minas. "Apesar de termos conseguido mais uma vitória, a equipe não jogou bem. Cometemos muitos erros, mas a vitória é sempre bem vinda. Agora vamos nos preparar para o jogo contra São Caetano, que não será fácil, pois é uma equipe que joga com muita velocidade", disse Renan, lembrando o confronto no próximo sábado, às 17 horas, no ABC. Em outro jogo da rodada, o Santander/Banespa ganhou, de virada, da Ulbra/UPTIME por 3 sets a 1, com 23/25, 25/23, 25/22 e 27/25, no Ginásio Celso Morback, em São Leopoldo. A equipe de São Bernardo do Campo ocupa o quinto posto na tabela (40 pontos), enquanto o time de Canoas segue na terceira colocação (42). ?Estivemos muito bem no bloqueio e na parte defensiva. Com isso, neutralizamos as principais jogadas da Ulbra. Nossos jogadores mantiveram um bom padrão nos passes, com bastante equilíbrio nos fundamentos?, analisou o treinador do Banespa, Rubinho. SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI Returno - 11ª rodada Ingá/Álvares 0 x 3 Cimed Sada/Betim 3 x 1 Bento Vôlei Ulbra/Uptime 1 x 3 Santander/Banespa On Line/São Leopoldo 3 x 0 Shopping ABC/Santo André Classificação; 1.º - Telemig Celular/Minas, 48 pontos; 2.º - Cimed, 47; 3.º - Ulbra/UPTIME, 42; 4.º - Unisul/Nexxera, 41; 5.º - Santander/Banespa, 40; 6.º - Sada/Betim, 37; 7.º - Shopping ABC/Santo André, 37; 8.º - Fátima/UCS, 36; 9.º - Vôlei Futuro, 36; 10.º - On Line/São Leopoldo, 34; 11.º - São Caetano/Tamoyo, 31; 12.º - Barão/Blumenau, 31; 13.º - Ingá/Álvares, 30; 14.º - Lupo/Náutico, 28; 15.º - Bento Vôlei, 28