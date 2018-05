Cimed bate Sesi e segue como único invicto na Superliga

A Cimed/Malwee conquistou sua sétima vitória na Superliga masculina nesta terça-feira para permanecer como o único time invicto da competição. E o triunfo foi justamente sobre o Sesi, que também tinha vencido seus seis jogos disputados. Em São Paulo, na casa do adversário, a equipe de Florianópolis precisou da virada para triunfar por 3 sets a 1 (22/25, 25/25, 25/22 e 25/20).

Além da Cimed, outros dois líderes da Superliga também venceram pela sétima rodada. Na capital paulistana, o Pinheiros/Sky chegou à sexta vitória ao derrotar o Soya/Blumenau/Furb/Barão com facilidade, por 3 sets a 0 (25/21, 25/20 e 25/18). O Sada Cruzeiro Vôlei foi outro a vencer com tranquilidade, batendo o Lupo/Náutico/Let''s, em Araraquara, também por 3 a 0 (25/16, 25/20 e 25/21).

No confronto entre times do ABC paulista, o anfitrião Santo André levou a melhor sobre o Ulbra/São Caetano, mas não foi fácil. A vitória só veio no tie-break, por 3 sets a 2 (25/23, 20/25, 32/30, 19/25 e 15/13). Já o atual vice-campeão Vivo/Minas venceu a quarta em seis jogos ao superar o Vôlei Futuro, em Araçatuba, por 3 sets a 0 (26/24, 25/20 e 25/22).

Ainda com dois jogos a menos, mas tendo perdido apenas uma partida, Montes Claros/Funadem e Fátima/Medquímica/UCS venceram o quarto confronto na competição. O time mineiro passou pelo Funvic/Uptime/Cuiabá por 3 sets a 0 (25/19, 31/29 e 25/10), enquanto a equipe gaúcha venceu o Volta Redonda por 3 a 1 (25/20, 21/25, 25/15 e 25/23).

Completando a sétima rodada da Superliga masculina, o Brasil Vôlei Clube se recuperou do início ruim, quando já soma quatro derrotas, e venceu em casa. Em São Bernardo do Campo, os anfitriões ganharam do Upis/Brasília por 3 sets a 0 (25/23, 25/17 e 25/21).

A competição, agora, volta a ter jogos em 29 de dezembro (terça-feira).