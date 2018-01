Cimed, com Carlão, ganha mais uma pela Superliga O Cimed/Florianópolis, com a estréia do experiente Carlão, ganhou nesta quinta-feira seu 11.º jogo na Superliga masculina de vôlei. Bateu o São Caetano/Tamoyo por 3 sets a 1 (parciais de 25/20, 22/25, 25/23, 25/22), em jogo válido pela segunda rodada da segunda fase da competição. A estréia de Carlão pelo Cimed foi no primeiro set: ele começou no banco e entrou em quadra no final, rapidamente, para motivar seus companheiros. Com este resultado, a equipe catarinense continua como líder da competição, acumulando apenas duas derrotas até o momento. Já o time do ABC paulista, por outro lado, é o lanterna (12.º colocado), com apenas uma vitória e 12 derrotas. Também pela segunda rodada, jogaram: Unisul/Nexxera 3 x 2 Banespa/São Bernardo (23/25, 25/19, 25/17, 23/25 e 15/9). O time gaúcho tem oito vitórias e cinco derrotas; já o time paulista é o terceiro colocado, com nove vitórias e quatro derrotas. Complemento - Os seguintes jogos também foram disputados nesta quinta-feira, mas valeram pelo complemento da primeira rodada: Wizard/Campinas 3 x 2 Bento Vôlei (25/21, 25/27, 25/17, 22/25 e 15/10); Shopping ABC/Araçaman 0 x 3 On Line (28/30, 14/25 e 18/25); Ulbra/Ferraz/SP 1 x 3 Telemig Celular (20/25, 25/19, 19/25 e 20/25); e Lupo/Náutico 0 x 3 UCS/Colombo (22/25, 21/25 e 23/25).