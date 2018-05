Cimed derrota Minas com facilidade em reedição da final Depois de uma estreia difícil, a Cimed/Malwee/Florianópolis teve menos trabalho para vencer o Vivo/Minas neste sábado, por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/23 e 25/19, no ginásio Capoeirão, em Florianópolis. O confronto repetiu a final das últimas quatro edições da Superliga masculina. A equipe catarinense venceu três e perdeu uma.