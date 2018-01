Cimed derrota Minas e força quarta partida na Superliga Com um forte jogo coletivo, o Cimed derrotou neste domingo o Telemig Celular/Minas, por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/17 e 25/19, em partida disputada no Ginásio do Sesc, em Florianópolis, válida pela final da Superliga Masculina de Vôlei. Com o resultado, a equipe de Santa Catarina marcou o seu primeiro ponto na série final e obrigou a realização do quarto jogo, que será no próximo sábado, em Belo Horizonte. O Cimed, treinado por Renan Dal Zotto, é o atual campeão da Superliga. "Foi um bom jogo, pois acima de tudo jogamos com o coração e muita determinação", contou o técnico Dal Zotto. "Nossa equipe foi muito equilibrada. Porém, demos somente um pequeno passo. Agora, temos de nos concentrar na próxima partida." O Minas já conquistou três vezes a Superliga, em 2000, 2001 e 2002, e soma ainda outros três títulos nacionais, conquistados em 1984, 1985 e 1986, na época em que a competição ainda se chamava Campeonato Brasileiro. Porém, a equipe tenta apagar as lembranças negativas dos dois últimos anos, quando foi vice. Nas duas primeiras partidas contra o Cimed, o Minas havia ganho por 3 sets a 0.