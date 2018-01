Cimed e Minas abrem a final da Superliga Masculina Cimed e Telemig/Minas começam nesta quarta-feira a disputa pelo título da Superliga Masculina de Vôlei, repetindo a final da última edição, quando o time catarinense levou a melhor sobre o rival mineiro. O primeiro jogo da melhor-de-cinco será em Florianópolis, às 19h15, com transmissão da SporTV. Do lado mineiro, o destaque é Roberto Minuzzi, que há dois anos foi operado do coração e surpreendeu a todos com a estatística de terceiro melhor atacante da competição. Aos 25 anos, ele foi escolhido pelo técnico Mauro Grasso para ser o capitão do time. ?Foi a primeira vez que isso aconteceu. Não sinto que tenho uma responsabilidade maior, mas o capitão é o jogador escolhido pelo grupo por ser um espelho de comportamento, dedicação e por tomar algumas atitudes na quadra?, diz Minuzzi. Grasso explica o motivo de ter escolhido Minuzzi para levar a braçadeira: ?Ele é um jogador tranqüilo e sabe lidar com a arbitragem. É sóbrio e dificilmente se deixa levar pela emoção durante os jogos.? Para o jogador, figurar entre os melhores atacantes da Superliga foi um presente. ?Depois de tudo o que passei com meu coração, tudo o que eu queria este ano era voltar a jogar. Mais nada. Joguei o Campeonato Paulista inteiro e vi que tinha condições de querer mais. Meu objetivo depois disso era voltar a jogar no estágio onde parei - e atingi esse estágio agora?, comemorou Minuzzi. O próximo passo do atacante é conquistar uma vaga na seleção brasileira. ?Ano passado eu fui convocado e fui cortado. Mas desta vez quero voltar para ficar com uma vaga, sim?, avisou. Na final da Superliga, ele prevê equilíbrio. ?Vai ser difícil algum time manter a supremacia sobre o outro do início ao fim do jogo. Acredito que será disputadíssima a decisão. Em quadra, teremos técnicos e jogadores muito bons?, disse Minuzzi. Equilíbrio é a palavra que melhor define a decisão: nos dois confrontos da fase inicial, cada time venceu uma partida. A Cimed, comandada por Rena Dal Zotto, fez a melhor campanha e briga pelo segundo título em dois anos de existência da equipe. Já o Minas pode ser o primeiro time a conquistar quatro títulos da Superliga. As estatísticas mostram que os dois times dominaram a fase classificatória: a Cimed é a primeira em saque, defesa e levantamento - o Minas aparece em segundo em todos eles. Os mineiros têm o melhor ataque, seguidos de perto pelos catarinenses. ?Mais do que nunca vai ser importante não errar?, admitiu Renan. ?Vamos tentar manter o foco e jogar o melhor possível. Eles possuem um elenco de muita qualidade e são donos de um ataque fortíssimo. Não podemos deixar de estar sempre atentos e para isso temos de controlar a ansiedade de estar na final.? Mauro Grasso concorda com o rival: ?Durante toda a etapa de classificação as duas equipes estiveram parelhas. Os jogos foram muito disputados e não há como fazer prognóstico de quem pode vencer.?