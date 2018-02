Cimed e Minas abrem semifinais da Superliga com vitória As duas melhores equipes da fase de classificação iniciaram com vitória os playoffs semifinais da Superliga Masculina de Vôlei. Nesta quarta-feira, Cimed e Telemig Celular/Minas saíram na frente em suas séries melhor-de-cinco para definir os finalistas da competição contra Unisul/Nexxera e Ulbra/Uptime, respectivamente. Em Florianópolis, o Cimed mostrou mais uma vez porque terminou a primeira fase na liderança e não tomou conhecimento da Unisul, também de Santa Catarina, por 3 sets a 0 - com parciais de 25/21, 25/21 e 25/19 - em jogo disputado no Ginásio Capoeirão. A segunda partida do duelo acontecerá nesta sexta-feira, em São José. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, o Minas teve melhor sorte contra o Ulbra e ganhou também por 3 sets a 0 - com parciais de 26/24, 25/23 e 25/18. Os dois próximos jogos serão disputados em Belo Horizonte. O primeiro deles acontecerá no próximo sábado. O técnico do time mineiro, Mauro Grasso, ficou satisfeito com o desempenho dos jogadores e com a estratégia de jogar a primeira partida da série fora de casa. "A partida foi muito boa, mas o placar de 3 sets a 0 não reflete o que foi o jogo. Os dois primeiros sets foram muito disputados. Fico feliz de a estratégia de jogar a primeira partida fora de casa ter dado certo. No entanto, tenho certeza que será ainda mais difícil vencer a segunda partida. Mesmo atuando em casa, espero um adversário ainda mais aplicado", contou.