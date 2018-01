Cimed é o primeiro finalista da Superliga Masculina O Cimed é o primeiro finalista da Superliga Masculina de Vôlei. O time catarinense derrotou o Banespa/São Bernardo por 3 sets a 0 (25/18, 26/24 e 25/21), nesta quarta-feira à noite, em Florianópolis. Com isso, fechou em 3 a 0 a série melhor-de-cinco partidas pela semifinal do torneio. Depois de eliminar o Banespa, atual campeão da Superliga, o Cimed espera agora seu adversário na final da Superliga Masculina. E ele sairá do confronto entre Telemig Celular/Minas e Unisul/Nexxera.