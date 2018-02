Cimed faz final do 1.º torneio da Superliga contra o Minas

A Cimed derrotou o Purity/Cesumar, neste sábado, e garantiu a vaga para a final do primeiro torneio da Superliga masculina de vôlei 2007/2008. Com 15 acertos do ponteiro Thiago Alves, a equipe catarinense venceu por 3 sets 0, com parciais de 25/18, 27/25 e 25/22, no ginásio Chico Neto, em Maringá, no Paraná. A decisão do primeiro torneio, prevista para o próximo sábado, dia 29, será contra o Telemig Celular/Minas. O Troféu VivaVôlei de melhor jogador do confronto ficou com o meio-de-rede Banana, da Cimed. Pelo Purity/Cesumar, o ponteiro Kulaska foi o destaque, com 12 pontos. "O grupo entrou consciente da importância do jogo. Afinal, a vitória era necessária para que chegássemos à final. Jogamos muito bem tanto no primeiro quanto no terceiro set. Apenas na segunda parcial cometemos algumas falhas, mas conseguimos reverter o placar. Atuar na Cimed é sinônimo de responsabilidade e todo o elenco assimilou esse pensamento", analisou o técnico da Cimed, Marcos Pacheco. Para Pacheco, a final não tem favorito. "Os detalhes decidirão o campeão do primeiro torneio. As duas equipes têm o mesmo nível técnico. Independentemente do local do jogo, não existe favorito."