Cimed ganha mais uma e fica perto da final da Superliga A Cimed está a uma vitória da final da Superliga Masculina de Vôlei. Mesmo jogando fora de casa, nesta sexta-feira, no Ginásio Forquilhão, em São José (SC), a equipe derrotou a Unisul/Nexxera por 3 sets a 1 (25/22, 24/26, 25/22 e 25/19) e abriu 2 a 0 na série melhor-de-cinco jogos. O próximo jogo entre os dois times catarinenses, pela semifinal do torneio, está marcado para terça-feira, às 20 horas, Ginásio Capoeirão, em Florianópolis. Na outra semifinal, Telemig Celular/Minas e Ulbra/Uptime fazem o segundo jogo do confronto neste sábado, em Belo Horizonte.