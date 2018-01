Cimed ignora Mineirinho lotado e é campeã da Superliga A Cimed conquistou neste sábado seu primeiro título da Superliga de vôlei masculino ao derrotar o Minas por 3 sets a 2, no Ginásio Mineirinho lotado por mais de 18 mil pessoas, em Belo Horizonte. As parciais foram de 25/22, 21/25, 25/23 e 25/14. Com o resultado, o time de Florianópolis, comandado pelo ex-jogador Renan, fechou a série decisiva em 3 a 2. "Estou muito orgulhoso de trabalhar com essa garotada. A gente merecia", comemorou Renan. O destaque da equipe no campeonato foi o levantador Bruno Rezende, de 19 anos, filho do técnico Bernardinho e da ex-jogadora Vera Mossa, e que foi eleito o melhor jogador da competição. "Criei minha independência, esse título mostrou isso", disse, referindo-se à influência dos pais na carreira.