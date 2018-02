Cimed, Minas e Ulbra vão às semifinais da Superliga Mesmo jogando fora de casa, o Cimed garantiu vaga nas semifinais da Superliga Masculina de vôlei ao vencer o Online/São Leopoldo por 3 sets a 0, nesta sexta-feira, e fechar a série das quartas-de-final com dois triunfos em dois jogos. As parciais foram de 25/12, 25/19 e 26/24. Líder da primeira fase, o Cimed enfrenta nas semifinais o vencedor do duelo entre Unisul/Nexxera e Santander/Banespa. Nesta sexta-feira, os paulistas venceram seus adversários por 3 a 1 e empataram a série melhor-de-três. O duelo decisivo será no domingo. Outra equipe classificada para a semifinal da competição é o Telemig Celular/Minas, que bateu por 3 sets a 1 o Fátima/UCS. Sua adversária será a Ulbra, que fechou a série contra o Sada/Betim com uma vitória por 3 a 0.