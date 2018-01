Cimed pode se classificar para a final da Superliga O Banespa/São Bernardo entra em quadra nesta quarta-feira contra a Cimed, de Santa Catarina, às 19h15, no Ginásio Capoeirão, em Florianópolis (SC), precisando da vitória para forçar o quarto jogo da semifinal em melhor-de-cinco e não ser eliminado da Superliga masculina. O jogo tem transmissão ao vivo no SporTV. Na quadra estarão os dois melhores levantadores da Superliga, segundo as estatísticas do torneio. Pelo Banespa, joga Talmo, segundo colocado do ranking atrás de Bruno (filho de Bernardo Resende, técnico da Seleção Brasileira), que defende o time adversário. Talmo confia na reação da equipe paulista, que busca o bicampeonato na competição. "Nos dois jogos demos muitos pontos para eles. Se diminuirmos nossos erros, vamos conseguir equilibrar o jogo", falou o levantador sobre o time catarinense, estreante no torneio e comandado pelo técnico Renan Dal Zotto. Se a Cimed tem o melhor levantador, o Banespa tem o maior pontuador da competição: Leandrão já fez 491 pontos. O técnico Renan está preocupado com a maneira como seus jogadores irão se comportar na partida: "Tenho de controlar a ansiedade da garotada, que está motivada ao extremo, o que é normal. Precisamos usar isso para o lado bom, porque será nossa partida mais importante no ano." No outro duelo desta quarta-feira, Telemig Celular/Minas e Unisul se enfrentam para desempatar a série em Belo Horizonte, às 20h, com transmissão do Sportv 2. Cada equipe venceu seus jogos em casa. Para o argentino Jon Uriarte, técnico do Minas, o time deve render mais nesta partida, com a plena recuperação de jogadores que estavam contundidos, como o atacante Dentinho. "Ele está ganhando ritmo e acredito que possa jogar", afirmou. José Roberto Guimarães, comandante do Unisul, diz que seu time deve ter concentração total na partida. "Jogaremos fora de casa, contra um adversário que erra pouco", afirmou.