Cimed recebe o Wizard/Campinas pela Superliga Masculina Vice-líder da Superliga Masculina de Vôlei, o Cimed recebe o Wizard/Campinas, sétima, nesta quinta-feira, às 18 horas, com transmissão do SporTV. Os jogadores do Cimed entrarão em quadra usando pulseiras branca e preta e uma camisa especial com mensagem anti-racismo. Segundo o time, o atleta Dirceu foi discriminado pela torcida do Bento Vôlei, no início do mês. A rodada ainda terá o Ulbra/Ferraz recebendo o Tamoyo/São Caetano às 20 horas.