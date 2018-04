Cimed se reabilita na Superliga Masculina de vôlei

O resultado positivo mantém o Cimed na liderança da competição com uma campanha de 10 vitórias e apenas uma derrota. Com cinco triunfos em 10 partidas disputadas, a equipe paulista está na oitava colocação.

"O Cimed fez uma grande partida, com um bom volume defensivo e teve todos os méritos da vitória. Mas nós jogamos aquém do que poderíamos e temos que melhorar. Nas próximas partidas não podemos cometer tantos erros", disse o técnico Rubinho, do Brasil Vôlei.

Quem também está na briga pela liderança é o Pinheiros/Sky (SP). Ainda sem a presença de Giba e Gustavo, o time paulistano ganhou do Santo André (SP)por 3 sets a 1 - com parciais de 25/23, 26/24, 18/25 e 25/18.

Em outros jogos deste sábado, o Vivo/Minas (MG) bateu o Fátima/Medquímica/UCS (RS) por 3 sets a 1 (19/25, 25/14, 27/25 e 25/14), em Caxias do Sul; o Montes Claros/Funadem ganhou do Soya/Blumenau/Furb/Barão também por 3 a 1 (25/18, 19/25, 25/16 e 25/19), em Minas Gerais; o Upis/Brasília (DF) venceu o Volta Redonda (RJ) por 3 a 2 (20/25, 16/25, 25/18, 25/23 e 15/13); e o Sada Cruzeiro (MG) passou pelo Lupo/Náutico/Let´s (SP) por 3 a 1 (25/17, 23/25, 25/18 e 25/19).