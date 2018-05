Cimed sofre, mas estreia com vitória na Superliga

Veja também:

Pinheiros bate Brasil Vôlei na estreia na Superliga masculina

Em jogo disputado, a equipe catarinense começou melhor e abriu 2 a 0 no placar com certa tranquilidade, graças a um bom aproveitamento no saque e no bloqueio. Mas, no terceiro set, os visitantes melhoraram a recepção e equilibraram o jogo. Os mineiros conseguiram venceram as duas parciais seguintes e levaram a partida para o tie-break. Os anfitriões não se abateram com a reação do rival e faturaram a vitória ao mostrar maior concentração e menos erros no set decisivo.

A dificuldade encontrada no jogo de estreia não surpreendeu o técnico da equipe de Florianópolis, Marcos Pacheco. "Foi uma partida entre duas equipes que concorrem ao título. Ambas foram montadas para isso. Acho que a partida foi complicada por isso. Jogamos dois sets muito bem, mas o Sada Cruzeiro mudou a estratégia do saque e dificultou a partida", avaliou o treinador.

Do outro lado, o técnico Marcelo Mendez destacou a recuperação do Sada nos sets finais. "Nossa reação foi o ponto positivo do jogo. O time encontrou forças para reagir, superando as dificuldades. A partir do terceiro set, conseguimos trabalhar melhor o saque e o ataque e, assim, passamos a jogar bem", ressaltou.

A rodada desta quinta ainda foi marcada pela força dos visitantes. Em Minas Gerais, o Montes Claros/Fundabem caiu diante da torcida, ao perder para o Sesi/SP por 3 sets a 1, parciais de 27/25, 22/25, 23/25 e 37/39. Os donos da casa também foram derrotados em Volta Redonda. O Santo André fez 3 sets a 0, com parciais de 24/26, 22/25 e 21/25.

O Vôlei Futuro levou a melhor sobre o Upis/Brasília, que perdeu de virada por 3 sets a 1, parciais de 18/25, 25/22, 25/22 e 25/20, na casa do adversário. O Ulbra/São Caetano foi até o Espírito Santo para vencer o Álvares/Vitória por 3 a 1 - 25/21, 23/25, 25/18 e 25/20. E o Vivo/Minas bateu o Soya/Blumenau/Furb/Barão por 3 sets a 1, parciais de 25/21, 25/19, 23/25 e 25/14, jogando em Blumenau.