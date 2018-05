Cimed vence fácil e se mantém invicta na Superliga de vôlei

A Superliga masculina de vôlei viu suas duas melhores equipes até aqui manterem a invencibilidade neste sábado. Depois que o Sesi superou o Álvares/Vitória ainda pela manhã, a Cimed/Malwee entrou em quadra à noite para receber o Vôlei Futuro. Em Florianópolis, o time da casa venceu a equipe de Araçatuba com facilidade, por 3 sets a 0 (25/18, 25/21 e 25/13), em 1h18 de jogo.

Com o resultado, a Cimed já soma seis vitórias na Superliga, desempenho idêntico ao do Sesi. Mas a invencibilidade de um dos dois cairá na próxima terça-feira, quando os líderes da competição se enfrentam em São Paulo, na casa do Sesi.

Na vitória da Cimed neste sábado, o destaque da equipe catarinense, que conta com o levantador Bruno, foi o oposto Bob. Ele foi o maior pontuador pelo atual bicampeão da Superliga, com 13 pontos. Já pelo Vôlei Futuro, que soma agora três vitórias e três derrotas, o melhor foi o oposto Urso, que pontuou nove vezes.

Após o triunfo, a Cimed já volta suas atenções para o esperado confronto contra o Sesi, no qual o ponteiro Renato espera um jogo equilibrado. "Agora é outra história. Será a primeira vez que vamos enfrentar o Sesi, uma equipe nova. São os dois invictos da Superliga até o momento. Será um adversário forte. Espero um jogo excelente em São Paulo", disse o jogador.

Ainda na noite deste sábado, o Montes Claros/Funadem bateu o Brasil Vôlei Clube, de São Bernardo do Campo, por 3 sets a 1 (25/22, 25/18, 21/25 e 25/18), chegando à terceira vitória em quatro jogos, assim como o Fátima/Medquímica/UCS, de Caxias do Sul, que venceu o Upis/Brasília também por 3 a 1 (25/18, 21/25, 27/25 e 25/22). Já o Soya/Blumenau/Furb/Barão bateu o Lupo/Náutico/Let''s, de Araraquara, por 3 a 2 (23/25, 25/20, 25/16, 24/26 e 15/11).