Cimed vence na abertura das quartas-de-final da Superliga Na abertura das quartas-de-final da Superliga Masculina de Vôlei, a Cimed derrotou o On Line por 3 sets a 0 (25/19, 25/23 e 25/15), nesta quarta-feira à noite, em Florianópolis. Com a vitória, a atual campeã e dona da melhor campanha na fase de classificação fez 1 a 0 na série melhor-de-três jogos - o segundo confronto será na sexta-feira, em São Leopoldo (RS). Outro que venceu nesta quarta-feira foi o Telemig Celular/Minas, que terminou com a segunda melhor campanha da primeira fase. Jogando em Belo Horizonte, o time fez 3 sets a 1 (25/17, 25/20, 24/26 e 25/16) no Fátima/UCS. Os dois fazem o segundo jogo da série também na sexta, em Caxias do Sul (RS). Em São José (SC), a Unisul/Nexxera também venceu nesta quarta-feira, ao bater o Santander/Banespa por 3 sets a 2 (25/19 23/25, 21/25, 25/21 e 15/12). O próximo jogo do confronto será na sexta, em São Bernardo do Campo (SP). E no outro confronto das quartas-de-final, a Ulbra/Uptime foi o único time a ganhar fora de casa nesta quarta-feira. Em Betim (MG), fez 3 sets a 1 no Sada/Betim, com parciais de 25/23, 25/27 26/24 e 27/25. Eles voltam a ser enfrentar na sexta, em Canos (RS).