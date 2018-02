Cimed vence o São Caetano e vai à semifinal da Superliga O Cimed/Macaé venceu o São Caetano/Mon Bijou por 3 a 0, (25/20, 25/13 e 25/17), neste domingo, em Macaé, e garantiu a classificação às semifinais da Superliga Feminina de Vôlei. Com o resultado, o Cimed/Macaé fechou a disputa - no estilo melhor de cinco - em 3 a 1 e agora irá disputar uma final carioca com o Rexona/Ades na briga por uma vaga na decisão do nacional. Já o jovem time do ABC se despediu da competição sem conseguir igualar a quarta colocação da última temporada.