Cimed vence Pinheiros e segue invicta na Superliga

A Cimed/Malwee manteve sua invencibilidade na Superliga masculina, nesta terça-feira, com grande tranquilidade. Atuando em São Paulo, a equipe de Florianópolis atropelou o Pinheiros/Sky por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/18 e 25/13, e manteve a liderança isolada da competição.

Foi a oitava vitória da Cimed na Superliga - cedeu apenas cinco sets em oito jogos disputados. E mesmo com a derrota, o Pinheiros segue bem na tabela: é o terceiro colocado, com seis vitórias em oito partidas.

Também em São Paulo, o Sesi confirmou o favoritismo diante do Soya/Blumenau/Furb/Barão e venceu de virada por 3 sets a 1, parciais de 22/25, 25/11, 25/18 e 25/22. Assim, a equipe paulistana assumiu a segunda colocação da competição, com sete vitórias em oito confrontos disputados.

Com uma partida a menos do que os três primeiros colocados, o Sada Cruzeiro conquistou sua sexta vitória consecutiva diante do Vôlei Futuro, em Araçatuba, por 3 a 0 (25/22, 25/20 e 25/16), e subiu para a quarta posição. E complementando a rodada desta terça-feira, o Montes Claros/Funadem derrotou em casa o Upis/Brasília também por 3 a 0 (25/19, 25/19 e 25/18).