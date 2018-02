Cimed/Florianópolis ganha e embola a ponta na Superliga O Cimed/Florianópolis bateu por 3 sets a 0 o Wizard/Campinas (parciais de 25/20, 25/19, 27/25) e voltou a dividir a liderança da Superliga masculina de vôlei com o Telemig Celular. Ambos estão com 13 vitórias e apenas três derrotas, mas o time mineiro tem um set a mais vencido no desempate (44 a 43). Os outros resultados desta quinta-feira foram: UCS/Colombo 0 x 3 Telemig Celular/Minas (31/33, 21/25 e 22/25); Unisul/Nexxera 3 x 0 Lupo Náutico (29/27, 25/15 e 25/23); e Bento Vôlei 3 x 1 Shopping ABC/Araçaman (22/25, 25/13, 25/23 e 25/18).