Cimed/Malwee derrota Santo André e lidera Superliga

O maior pontuador foi o meio-de-rede Lucas, que anotou nove pontos, em um jogo marcado pela boa distribuição do passe na equipe visitante. Dessa forma, Lucão e os opostos Bob e Jamelão marcaram oito cada. E o ponteiro Thiago Alves e o meio-de-rede Éder marcaram sete pontos.

Ao final do confronto, o levantador Bruno, maior responsável pelo equilíbrio da pontuação da equipe, elogiou o bom desempenho no passe. "Com esse fundamento funcionando bem, meu trabalho fica facilitado. Outro ponto importante foi termos conseguido alternar bem as jogadas de ataque e contra-ataque. Dessa maneira, muitos jogadores nossos pontuaram".

Com a terceira vitória em três jogos, os catarinenses chegaram à liderança da competição, com seis pontos, deixando para trás o São Caetano/Ulbra. A equipe do ABC também tem seis pontos, mas leva desvantagem nos sets perdidos - quatro contra apenas dois da Cimed.

O São Caetano chegou ao terceiro triunfo também nesta quarta. Os paulistas derrotaram o Soya/Blumenau/Furb/Barão (SC) por 3 sets a 2, com parciais de 25/21, 21/25, 22/25, 25/17 e 15/12, em São Caetano do Sul.