Cirurgia de Bernardinho é bem sucedida O técnico da Seleção Brasileira Masculina de Voleibol e da equipe feminina do Rio de Janeiro, Bernardinho, foi submetido neste sábado a uma cirurgia para recuperação do tendão de Aquiles. Segundo os médicos, a operação foi muito bem sucedida e o treinador já deverá ter alta na segunda-feira. A lesão sofrida por Bernardinho ocorreu na última quarta-feira, durante o jogo entre as equipes do Rio de Janeiro e de Osasco, pelas finais da Superliga Feminina de Vôlei. O técnico teve uma queda durante o quinto set e acabou se machucando.