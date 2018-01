Clássico agita Superliga Masculina O clima é de rivalidade. Em quadra, duas universidades da região Sul do País: Ulbra (RS) x Unisul (SC). O tradicional clássico do vôlei brasileiro promete agitar o ginásio do Canoas, a partir das 20 horas, com transmissão pelo Sportv. O duelo entre gaúchos e catarinenses vale pela 7ª rodada da Superliga masculina. O Ulbra pode ficar sem Roberto, com contusão no tornozelo direito. Dante, Marcelo Negrão e Dentinho são opções para substituí-lo.