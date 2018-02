Clássico catarinense é destaque na Superliga masculina O Cimed, dono do melhor bloqueio da Superliga Masculina de Vôlei, enfrentará o Unisul/Nexxera, que tem a melhor defesa, num clássico catarinense, nesta quinta-feira, às 20 horas, em São José, pela nona rodada do returno (faltam três para o fim da fase de classificação). O Banespa recebe, no Ginásio Municipal de São Bernardo do Campo, o São Caetano/Tamoyo, às 20 horas.