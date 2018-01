Com Bernardinho, Rexona vence na estréia na Superliga Assim como os atletas da seleção brasileira masculina, o técnico Bernardinho também teve menos de uma semana para descansar após a conquista do Campeonato Mundial. O treinador estava no banco de reservas para comandar a vitória do Rexona-Ades sobre o Vôlei Futuro, por 3 sets a 0 (25/16, 25/13 e 25/13), neste sábado, no Rio de Janeiro, em 1h13 de jogo, pela primeira rodada da Superliga feminina de vôlei. A meio-de-rede Thaisa, do Rexona-Ades, recebeu o Troféu VivaVôlei de melhor jogadora em quadra. A ponteira Sassá, com nove pontos, foi a maior pontuadora da partida. Pelo Vôlei Futuro, a oposto Gisele foi quem mais marcou: oito vezes. Antes, na partida de abertura, em Osasco, o Finasa/Osasco ganhou, de virada, o Fiat/Minas. As atuais vice-campeãs venceram por 3 sets a 1 (22/25, 25/11, 25/14 e 25/18), em 1h38 de jogo. A ponta Paula Pequeno, do Finasa/Osasco, ganhou o Troféu VivaVôlei de melhor jogadora da partida e também foi a maior pontuadora do confronto, com 25 acertos. A segunda rodada do turno será realizada na próxima quarta-feira. O Finasa/Osasco receberá a BrasilTelecom (DF), às 20 horas, em Barueri. Já o Fiat/Minas tentará a reabilitação na competição diante do Rexona-Ades, atual campeão, às 20h30, no Rio, com transmissão do Sportv.