Seleção feminina de vôlei ganha da Bulgária em amistoso

Assim como aconteceu no dia anterior, a seleção brasileira feminina de vôlei não teve trabalho para derrotar a Bulgária, no ginásio do Sesi, em Maceió, no segundo jogo da série de amistosos entre os países. Nesta quinta-feira, as comandadas do técnico José Roberto Guimarães bateram as búlgaras por 3 sets a 0 - com parciais de 25/23, 25/15 e 25/17.

Com 13 pontos, a oposto Monique foi o maior destaque da partida. Zé Roberto Guimarães aprovou a apresentação do Brasil, mas ficou com uma preocupação para o futuro. A central Fabiana torceu o tornozelo no segundo set e não voltou ao jogo. Os médicos iniciaram o tratamento ainda em quadra e vão reavaliá-la nesta sexta-feira para ter um diagnóstico preciso sobre a lesão. A principio, informaram que a torção não parece ser grave, mas a jogadora vai passar por exames.

Após os amistosos em Maceió, o Brasil volta a jogar nos dias 28 e 30 de agosto, em torneio amistoso contra a própria Bulgária, Alemanha e Holanda no ginásio do Maracanãzinho, no Rio. O time brasileiro segue a preparação para a disputa do Campeonato Sul-Americano em Cartagena, na Colômbia, entre 26 de setembro e 4 de outubro.