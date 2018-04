Com Michele Pavão, Zé Roberto chama seleção B para o Torneio de Montreux Se Monique Pavão está no grupo que briga por um lugar nos Jogos Olímpicos do Rio, a irmã gêmea dela, Michelle Pavão, vai reforçar a equipe B da seleção brasileira feminina de vôlei que disputará o Torneio de Montreaux, na Suíça, a partir do dia 31 de maio. A lista de convocadas foi anunciada nesta quarta-feira pela comissão técnica.