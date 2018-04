Com seleção brasileira em 6.º, técnico Zé Roberto mira 'duas boas vitórias'

TÓQUIO - Com a seleção brasileira feminina de vôlei apenas no modesto sexto lugar na classificação geral da Copa do Mundo e com remotas chances de conquistar uma das três vagas nos Jogos Olímpicos de Londres, o técnico José Roberto Guimarães afirmou que está focando a busca de "duas boas vitórias" nas rodadas finais da competição realizada no Japão.

O treinador elogiou a atuação brasileira na vitória por 3 sets a 0 sobre a Argentina, nesta quarta-feira, em Tóquio, e agora espera ao menos por um final de torneio digno da equipe nacional nos confrontos contra Argélia, nesta quinta, às 4 horas (horário de Brasília), e contra República Dominicana, na sexta, às 3 horas.

"Jogamos melhor, principalmente no bloqueio e na defesa. Foi um bom resultado para o nosso time. Temos mais duas partidas e vamos buscar terminar esse torneio com duas boas vitórias", afirmou Zé Roberto, ciente de que o Brasil só irá se classificar para a Olimpíada, por meio da Copa do Mundo, se vencer os dois confrontos com bom saldo de sets e contar com uma improvável combinação de resultados nas duas rodadas finais do torneio.

A ponteira Sassá, que foi alçada ao time titular da seleção nesta quarta, marcou 12 pontos e foi eleita a melhor jogadora do duelo com as argentinas, exibiu um discurso parecido com o do comandante. "A paciência do grupo foi fundamental na vitória. A líbero da Argentina jogou muito bem. Nossa equipe precisava de uma vitória como essa por 3 sets a 0. Nos comprometemos a terminar o campeonato com três boas vitórias e vamos fazer isso", prometeu.

A capitã Fabiana, por sua vez, enfatizou que a vitória sobre as argentinas era importante para levantar o astral do grupo, que ficou abalado após as derrotas para Itália e Japão. "Sabemos da nossa situação. Esses últimos jogos são importantes para buscarmos o nosso jogo e a alegria dentro de quadra. Foi o que fizemos contra a Argentina", ressaltou.

ITÁLIA FESTEJA VAGA

Se o Brasil segue com remotas chances de classificação aos Jogos Olímpicos de Londres, a Itália assegurou nesta quarta, com duas rodadas de antecipação para o final da Copa do Mundo, a sua vaga na competição que será realizada no próximo ano na capital inglesa. O país lidera o torneio no Japão, com 25 pontos, e garantiu sua ida para a Olimpíada ao bater a Alemanha por 3 sets a 2.

O feito foi muito comemorado pelo técnico Massimo Barbolini nesta quarta, quando ele ressaltou que seu time mostrou força ao reverter um placar que chegou a apontar 2 sets a 0 para as alemãs. "Eu estou muito feliz, eu acho que nós jogamos uma das melhores partidas deste torneio contra uma forte seleção, que tem jogado muito bem em todos os seus jogos", ressaltou, antes de acrescentar: "É maravilhoso o que estamos fazendo. Em uma situação difícil, perdendo por 2 a 0, minhas jogadoras foram fantásticas ao vencerem este jogo e se classificarem automaticamente para os Jogos Olímpicos".