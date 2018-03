Com Talita, Larissa é campeã brasileira de vôlei de praia pela 9ª vez

Apesar da frustração de terminar os Jogos Olímpicos do Rio sem medalhas, no quarto lugar, Larissa e Talita optaram por manter a dupla para o próximo ciclo e já estão colhendo os frutos. Nesta sexta-feira, elas garantiram por antecipação o título do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia ao avançarem às quartas de final da etapa de Maceió (AL).

A temporada começou em setembro e, em Maceió, está na sua sétima etapa. Outras duas ainda serão disputadas. Mas, além de Larissa/Talita, campeãs das três primeiras etapas, só Bárbara Seixas/Fernanda Berti, entre as principais duplas, estão jogando juntas desde o início do circuito. Todas os demais times foram desfeitos.

Aí, ficou fácil para Larissa e Talita garantirem o tricampeonato da dupla. Elas chegaram à etapa de Maceió com 1.840 pontos, contra 1.280 de Bárbara e Fernanda. A dupla terceira colocada, Taiana/Juliana, se desfez após a quarta etapa - Taiana e Juliana agora formam dupla com Elize Maia e Carol Solberg, respectivamente.

O título nacional é o nono da carreira de Larissa, que, assim, ultrapassa Adriana Behar e Shelda, que venceram oito vezes. A capixaba foi campeã nas edições 2005, 2006, 2007, 2010 e 2011 ao lado de Juliana e em 2008 com Vivian (naquele ano, Juliana se machucou). Nas três temporadas passadas, venceu o circuito com Talita, campeã em 2009 junto com Maria Elisa. Além de Larissa/Talita, só Adriana Behar/Shelda e Juliana/Larissa têm pelo menos três títulos como duplas.

"Fico feliz com mais este título na nossa carreira, temos que agradecer muito. Abdicamos muito, treinamos muito para isso. As pessoas perguntam qual o segredo, mas não existe segredo, o segredo é trabalhar. Queria agradecer a todos que participaram disso. Nossa comissão técnica, liderada pelo Reis Castro (técnico) e nossas famílias, que nos apoiam muito, inclusive nos momentos difíceis", comentou Larissa.